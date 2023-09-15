В Воронежской области хотят построить наплавной мост за 473 млн рублей

Департамент дорожной деятельности Воронежской области объявил поиск подрядчика для строительства наплавного моста через реку Дон на дороге М-4 «Дон» — Богучар — Петропавловка в Богучарском районе. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 472,6 млн руб.

Протяженность путепровода должна составить 146 погонных метров, ширина — 14,3 м, высота его бортов — 1,1 м, допустимая масса транспорта — 32 т. Мост необходимо сделать двухполосным, подходящим для круглосуточного движения легковых, грузовых, пассажирских и грузопассажирских транспортных средств, а также оборудованным пешеходными зонами. Изготовить и смонтировать мост нужно в пять этапов в период с даты заключения контракта по 30 мая 2025 года. В течение еще 60 месяцев подрядчик должен будет ремонтировать путепровод по гарантии.

Победителя выберут в ходе конкурса, на котором в первую очередь будет учитываться выгодность ценового предложения, во вторую — квалификация участника. Подавать заявки на участие можно до 2 октября, итоги будут подведены 5 октября.

Ранее стало известно о перекрытии путепровода на дороге между райцентрами Павловск и Калач в Воронежской области для ремонта за 135 млн руб.

Алина Морозова

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