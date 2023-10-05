Оборот розничной торговли Петербурга увеличился в августе на 20,6%

В августе 2023 года оборот розничной торговли Санкт-Петербурга достиг 203,9 млрд рублей, что на 20,6% больше, чем в этом же месяце прошлого года, такие данные привели в Управлении Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и области (Петростате).

В ведомстве указали, что за первые восемь месяцев 2023 года оборот розницы составил 1472 млрд рублей (+5,6% относительно аналогичного периода 2022 года). При этом в первом квартале показатель не достигал уровня прошло года, рост оборота отметился лишь с апреля, достигнув максимального показателя (по сравнению с другими месяцами текущего года) в августе.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что индекс промышленного производства Петербурга с января по август составил 109,1%. В Ленинградской области показатель достиг 107,5%.

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