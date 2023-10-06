Нарушителей отводят на расстояние

Депутаты предлагают ввести судебный запрет на приближение к человеку. Законопроект внесли в Госдуму депутаты партии «Новые люди». Они отмечают, что в Гражданском кодексе представлен неполный список ограничений для так называемых сталкеров или преследователей. Например, суд может запретить им звонить или писать сообщения жертве, отправлять бумажные письма, но не приближаться физически. Это уже не раз приводило к гибели потерпевшего, указывают депутаты в пояснительной записке.

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Как может работать такой запрет? И есть ли в нем необходимость? Заслуженный юрист Михаил Барщевский концептуально идею поддерживает: «На первый взгляд это предложение кажется весьма разумным, поскольку присутствие рядом неприятного человека, который сделал что-то такое, что суд может рассматривать вопрос о запрете ему приближаться к потерпевшему, это психологическое давление.

Норма достаточно распространена в мировой практике. Мне кажется, она не будет лишней в нашем Гражданском кодексе. При этом случайная встреча в автобусе — это другое. А когда человек ходит по пятам и в магазин, и в фитнес-клуб, такая мера была бы разумной. Суд будет рассматривать и определять, в каких случаях нельзя подходить ближе 100 м, а в каких — ближе 10 м. Но это выработают, во-первых, законодатели, во-вторых, во многом определит судебная практика».

Запрет на приближение действует в нескольких странах, например, в США. Суд выносит такое решение, если нарушитель прежде привлекался по статьям о домашнем насилии, сексуальном преследовании или вторжении в личную жизнь. Если человек нарушит запрет и все-таки приблизится к жертве, его ждет уголовное наказание. Срок будет зависеть от законодательства каждого штата, рассказал “Ъ FM” юрист, автор Telegram-канала USlegalnews Игорь Слабых:

«Защитный ордер применяется на территории Соединенных Штатов Америки повсеместно. Я посмотрел статистику: суд удовлетворяет порядка 90% заявок на его выдачу. При этом она также говорит о том, что 25-35% таких документов нарушается. Что касается наказания, в разных штатах по-разному. Например, в Вирджинии, где я живу, за нарушение защитного ордера лишение свободы может составлять до 2,5 лет.

Да, у каждой жертвы нет своего полицейского, который охраняет, но логика в том, чтобы всем им предоставить защиту. Если человек "А" приближается к человеку "Б", то происходит нарушение закона, и на него реагирует любой полицейский. Звонит пострадавший и говорит, что есть защитный ордер, но некий преследователь вопреки этому к нему пришел, и просит приехать и что-то сделать.

И у полицейского появляется дополнительное основание, не дожидаясь факта насилия, задержать нарушителя.

Что касается измерения расстояния, если оно нарушается случайно, например, люди столкнулись в магазине, в этом ничего такого нет. Человек, против которого выдан защитный ордер, понимает, что ему нужно отойти на какое-то расстояние. Речь идет именно об умышленном нарушении».

Авторы инициативы в России отмечают, что она направлена на предотвращение повторных нарушений. Для того, чтобы первично привлечь человека к ответственности, суды используют разные основания, поскольку отдельной статьи о преследовании в Уголовном кодексе нет. Власти встанут на сторону потерпевшего, если сталкер, например, угрожал убийством или увечьями, незаконно собирал персональные данные или умышленно уничтожал имущество.

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Иван Якунин