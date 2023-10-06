В Екатеринбурге временно обесточат микрорайон Вторчермет

Компания «Россети Урал» временно ограничит электроснабжение в микрорайоне Вторчермет 7 и 15 октября, сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга. Подачу электричества приостановят из-за реконструкции улиц 2-я Новосибирская и Лучистая, а также строительства трамвайной ветки в микрорайон Солнечный.

В зону временного ограничения электроснабжения попадут дома, расположенные на улицах Умельцев, Окраинная, Дорожная, Палисадная, Патриса Лумумбы, Селькоровская, Окружная 2-я и Новосибирская.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в декабре планируется завершить прокладку рельсов в микрорайон Солнечный. Трамвайная линия в микрорайоне будет строиться до 2030 года поэтапно, вместе с появлением новых кварталов. В декабре власти планируют завершить первый этап строительства трамвайной ветки протяженностью 1,7 км. Она идет от остановки «Мусоргского» на Вторчермете до ул. Чемпионов.

Василий Алексеев

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