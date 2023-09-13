Трамвайную ветку в микрорайон Солнечный планируют запустить в декабре

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в декабре планируется завершить прокладку рельсов в микрорайон Екатеринбурга Солнечный, сообщил телеканал ОТВ.

Трамвайная линия в микрорайоне будет строиться до 2030 года поэтапно, вместе с появлением новых кварталов. Сейчас завершается первый этап строительства трамвайной ветки протяженностью 1,7 км. Она идет от остановки «Мусоргского» на Вторчермете до улицы Чемпионов.

Напомним, в Академическом прошел технический запуск трамвайного движения, строительство ветки велось два года. К 2024 году здесь планируют проложить около 8 км путей, но пока проложили 4,5 км. Для пассажиров трамвай начнет работать в ноябре — после того как пройдет техническая обкатка.

Ева Коршунова

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