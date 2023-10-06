С компании взыскали 1 млн рублей за потопленный в воронежской реке экскаватор

Со ставропольского ООО «Юмакс» через суд было взыскано 1,1 млн руб. за утопление экскаватора в русле реки Усмань у села Горки в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом сообщили в Центрально-Черноземном управлении Росприроднадзора.

Инспекторы обнаружили затопленный экскаватор в ходе рейдового осмотра водоохранной зоны Усмани в ноябре 2020 года. В ходе проверки они установили, что общество проводило работы по расчистке реки по контракту, заключенному с областным департаментом природных ресурсов и экологии, и допускало при этом нарушения природоохранного законодательства.

Управление рассчитало, что действия компании причинили реке ущерб на 654,4 тыс. руб. Он не был возмещен в добровольном порядке, поэтому материалы проверки направили в арбитражный суд Ставропольского края, по местонахождению и месту регистрации компании. Иск ведомства был удовлетворен в полном объеме, и в сентябре 2023 года средства поступили в федеральный бюджет.

Также Росприроднадзор добился через суд взыскания с ООО «Юмакс» штрафов на 475 тыс. руб. за осуществление деятельности без разрешительных документов (ст. 7.6 КоАП РФ), загрязнение водного объекта (ст. 8.42 КоАП РФ, в обоих случаях максимальное наказание для юрлица — приостановление деятельности на 90 суток), нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта (до 120 тыс. руб. штрафа для юрлиц).

По данным портала госзакупок, контракт между ООО «Юмакс» и департаментом природных ресурсов и экологии был заключен в августе 2020 года. Его сумма составила 15,9 млн руб. Работы должны были выполнить до 15 ноября 2021 года, однако в апреле 2021-го департамент расторг контракт в одностороннем порядке «в связи с гражданским законодательством».

По данным Rusprofile.ru, ООО «Юмакс» было зарегистрировано в 2013 году для производства земляных работ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором и бенефициаром выступает Максим Сивоконев. Выручка компании в 2022 году составила 46 млн руб. (в 2021-м — 94 млн руб.), чистая прибыль — 19 млн руб. (26 млн руб.). С 2016 года общество получило 57 госконтрактов на сумму 854,9 млн руб. Крупнейшими заказчиками выступают министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области, заключившее с фирмой контракты на 234,1 млн руб., министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области (127,5 млн руб.) и министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края (90,9 млн руб.).

О планах Росимущества по возвращению сотен участков у воронежских рек в госсобственность — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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