Петербургским таможенникам огласили приговор по делу о взятках

Кировский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор пяти сотрудникам таможенного поста Лесной порт по уголовному делу о взятках, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

На заседании рассматривали дело, фигурантами которого стали Валентин Емельянов, Руслан Туляков, Людмила Морохина, Полина Баранова и Анастасия Яковлева. Будучи на тот момент начальником ОТО и ТК таможенного поста Емельянов вставил в организованную группу, а затем туда вошли и другие фигуранты. Пользуясь своим полномочиями, с 1 октября 2020 года по 23 марта 2021 года, эти лица осуществляли действия в интересах ряда компаний, оказывали им покровительство по части беспрепятственного оформления грузов и транспортных средств, а также необходимых документов. За это фигуранты получили взятку суммой 1,791 млн рублей.

Кроме этого Валентин Емельянов инициировал безосновательную проверку, что стало умышленными условиями для получения взяток от представителей ООО «Балтийское Лесное агентство». Он обратился к ним и указал, что организации следует перечислять по 1000 рублей за один оформляемый контейнер, чтобы избежать досмотров. Представитель компании согласился и направил Емельянову 741 тыс. рублей.

«Суд назначил наказание: Емельянову – 9 лет в ИК строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет; Тулякову – 8 лет в ИК строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Остальных осудили на шесть лет условно с испытательным сроком четыре года с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на пять лет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что обвиняемому в получении бесплатного проезда в такси в виде взятки начальнику ОГИБДД по Московскому району Дмитрию Аведикову запретили приходить на работу и поддерживать связь с коллегами.

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