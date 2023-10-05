Суд запретил начальнику ОГИБДД Московского района приходить на работу

Октябрьский районный суд Петербурга запретил начальнику ОГИБДД по Московскому району Дмитрию Аведикову, которого обвиняют в получении взяток в виде бесплатных услуг такси, появляться на рабочем месте, общаться с коллегами и выходить в интернет, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Суд запретил ему общение с лицами, связанными с делом, с коллегами из ОГИБДД Московского района и любыми другими сотрудниками ГИБДД из Петербурга и Ленобласти, посещать рабочее место и общаться посредством телеграфа, почты и интернета.

Господина Аведикова обвиняют в получении взяток по ч.3 ст. 290 и п. «в» ч.5 ст 290 УК РФ. Он вину признал.

Следствие считает, что полицейский начальник в 2022 году договорился с не названными судом лицами о том, что он сможет безвозмездно пользоваться услугами таксопарка «Главный парк», представителя «Яндекс.Такси». За это он обещал им не привлекать к административной ответственности водителей парка, которые нарушили ПДД или попали в ДТП, а также общее покровительство. Следствие установило, что господин Аведиков неоднократно давал указания неустановленным полицейским, чтобы они не выписывали штрафы водителям таксопарка. Сумма за оказанные ему услуги такси составила 27,3 тыс. руб.

Следствие также считает, что он получал взятки от начальника отдела по работе с корпоративными клиентами сервиса «Таксовичкофф». Общая сумма взяток составила 180 тыс. руб., из них 10 тыс. были получены в виде оказания услуг такси.

Как ранее сообщал «Ъ-СПб», 3 октября подполковник Дмитрий Аведиков был задержан.