В Крыму демонтировали мини-копию американской статуи Свободы

Власти Крыма убрали из парка миниатюр под Бахчисараем копию американской статуи Свободы, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов. По его словам, это является очень важным символическим актом.

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«Наша русская цивилизация, к которой мы все принадлежим, заслуживает своих памятников, которых у нас более чем достаточно… Нам нужно заниматься своей культурой, своей историей, развитием самих себя… А она пусть отправляется к себе на родину»,— заявил политик на мероприятии.

По его словам, зависимость России от Запада, от западной цивилизации, символом которой является этот памятник, сыграла очень плохую роль.

Александр Дремлюгин, Симферополь