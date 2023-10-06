В Краснодаре и Сочи открылись центры волонтеров Всемирного фестиваля молодежи

В Краснодаре, Сочи, а также Волгограде открылись центры привлечения и подготовки волонтеров для Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в Сириусе в марте 2024 года. Как сообщает пресс-служба фестиваля, в центрах подготовят почти 1,3 тыс. человек.

«Южный федеральный округ станет рекордсменом по количеству волонтеров. Он подготовит для помощи в организации Фестиваля 1295 человек»,— сообщают организаторы.

Перед обучением добровольцам сначала предстоит пройти отбор. Всего в 20 регионах РФ организуют 27 центров привлечения и подготовки волонтеров. Один из них расположен в КубГУ.

Еще один центр открылся в Сочинском государственном университете. Как сообщает пресс-служба администрации курорта, власти подписали с образовательным учреждением и оргкомитетом дирекции фестиваля соглашение о проведении в городе конкурса на выявление образовательных организаций, которые готовы стать центрами подготовки городских волонтеров.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента РФ Владимира Путина. По словам организаторов, мероприятие станет крупнейшим международным молодежным событием. Фестиваль примет 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. Всего для помощи в проведении мероприятия привлекут 5 тыс. волонтеров.

Татьяна Ручкина

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