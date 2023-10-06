«Виновата во всем, конечно же, Америка»
Дмитрий Дризе — о новой гонке вооружений
Вызовы требуют новых решений: Госдума на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ранее такое развитие событий не исключил Владимир Путин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что выход из соглашения не означает физического возобновления самих испытаний. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что архитектура мировой безопасности продолжает разрушаться.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
В феврале 2023 года, выступая с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин заявил, что некоторые деятели в Вашингтоне задумываются о возможности испытаний своего ядерного оружия и в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Так что Минобороны и «Росатому» было поручено продумать ответные меры. Первыми мы не начнем, но нас, видно, к этому вынуждают.
Ядерная тема сейчас является очень популярной в отечественном медиапространстве, а также в государственных СМИ и на телеканалах. Так, совсем недавно прозвучало интересное предложение — взорвать термоядерный заряд над Сибирью, в том числе и для того, чтобы вывести из строя вражеские спутники и другую чуждую электронику. Вернуться, так сказать, в спокойную жизнь прошлого исключительно в духе традиционных ценностей, без гаджетов и иных потенциально крамольных устройств.
Впрочем, не будем отвлекаться. Несколько дней назад уважаемое и чрезвычайно осведомленное агентство Bloomberg сообщило, что США якобы предложили России рассмотреть меры по укреплению доверия в ядерной сфере, в частности, проверить соблюдение моратория на проведение ядерных испытаний.
В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что ничего такого не было, а говорить с Америкой мы будем лишь после того, как они снизят уровень враждебности.
Здесь нужно напомнить, что Российская Федерация подписала и ратифицировала международный Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. США его тоже подписали, но не ратифицировали. При этом Россия за всю свою новейшую историю ни разу таковых не проводила.
И вот на заседании дискуссионного клуба «Валдай», комментируя в очередной раз данную тему, Владимир Путин заявил, что «теоретически можно отозвать эту ратификацию».
Суток не прошло, и теория стала практикой: председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании нижней палаты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков со своей стороны, судя по всему, решил несколько смягчить удар и заявил, что отмена ратификации не означает возобновления ядерных испытаний, просто ситуацию нужно привести к общему знаменателю.
Говоря по-простому, если им можно не ратифицировать, чем мы хуже? Справедливости ради стоит отметить, что договор этот формальный. Его полностью поддержали лишь 36 стран, а для того, чтобы он реально заработал, нужно довести это число до 44.
Все держится исключительно на личных обещаниях, соблюдается негласный мораторий на испытания оружия массового поражения.
Однако в общем и целом приходится вновь повторяться — архитектура мировой безопасности продолжает разрушаться. Соответственно, возвращается гонка вооружений, в том числе и в сфере ядерного оружия.
Что касается непосредственно его испытаний, допустим, в СССР, то на этот счет много написано статей, разных работ и даже книг. Кто желает, может ознакомиться самостоятельно. Это небезынтересно.
Последствия, скажем так, неоднозначные и ощущаются в ряде случаев до сих пор. Ничего хорошего это не принесло. Так мы рискуем скатиться даже не в семидесятые, а к концу сороковых годов прошлого века, когда упомянутой архитектуры не было в принципе.
Но виновата во всем происходящем, конечно же, Америка. И от этого на душе сразу становится легче.
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