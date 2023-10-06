«Виновата во всем, конечно же, Америка»

Вызовы требуют новых решений: Госдума на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ранее такое развитие событий не исключил Владимир Путин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что выход из соглашения не означает физического возобновления самих испытаний. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что архитектура мировой безопасности продолжает разрушаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В феврале 2023 года, выступая с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин заявил, что некоторые деятели в Вашингтоне задумываются о возможности испытаний своего ядерного оружия и в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Так что Минобороны и «Росатому» было поручено продумать ответные меры. Первыми мы не начнем, но нас, видно, к этому вынуждают.

Ядерная тема сейчас является очень популярной в отечественном медиапространстве, а также в государственных СМИ и на телеканалах. Так, совсем недавно прозвучало интересное предложение — взорвать термоядерный заряд над Сибирью, в том числе и для того, чтобы вывести из строя вражеские спутники и другую чуждую электронику. Вернуться, так сказать, в спокойную жизнь прошлого исключительно в духе традиционных ценностей, без гаджетов и иных потенциально крамольных устройств.

Впрочем, не будем отвлекаться. Несколько дней назад уважаемое и чрезвычайно осведомленное агентство Bloomberg сообщило, что США якобы предложили России рассмотреть меры по укреплению доверия в ядерной сфере, в частности, проверить соблюдение моратория на проведение ядерных испытаний.

В МИД РФ, в свою очередь, заявили, что ничего такого не было, а говорить с Америкой мы будем лишь после того, как они снизят уровень враждебности.

Здесь нужно напомнить, что Российская Федерация подписала и ратифицировала международный Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. США его тоже подписали, но не ратифицировали. При этом Россия за всю свою новейшую историю ни разу таковых не проводила.

И вот на заседании дискуссионного клуба «Валдай», комментируя в очередной раз данную тему, Владимир Путин заявил, что «теоретически можно отозвать эту ратификацию».

Суток не прошло, и теория стала практикой: председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании нижней палаты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков со своей стороны, судя по всему, решил несколько смягчить удар и заявил, что отмена ратификации не означает возобновления ядерных испытаний, просто ситуацию нужно привести к общему знаменателю.

Говоря по-простому, если им можно не ратифицировать, чем мы хуже? Справедливости ради стоит отметить, что договор этот формальный. Его полностью поддержали лишь 36 стран, а для того, чтобы он реально заработал, нужно довести это число до 44.

Все держится исключительно на личных обещаниях, соблюдается негласный мораторий на испытания оружия массового поражения.

Однако в общем и целом приходится вновь повторяться — архитектура мировой безопасности продолжает разрушаться. Соответственно, возвращается гонка вооружений, в том числе и в сфере ядерного оружия.

Что касается непосредственно его испытаний, допустим, в СССР, то на этот счет много написано статей, разных работ и даже книг. Кто желает, может ознакомиться самостоятельно. Это небезынтересно.

Последствия, скажем так, неоднозначные и ощущаются в ряде случаев до сих пор. Ничего хорошего это не принесло. Так мы рискуем скатиться даже не в семидесятые, а к концу сороковых годов прошлого века, когда упомянутой архитектуры не было в принципе.

Но виновата во всем происходящем, конечно же, Америка. И от этого на душе сразу становится легче.

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