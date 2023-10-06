Intesa Sanpaolo инвестирует в SpaceX

Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo заявил о намерении инвестировать в компанию SpaceX Илона Маска. В своем заявлении банк отмечает, что «авиакосмический сектор играет особо важную роль в развитии мировых экономик», и поэтому было принято решение «инвестировать в такого игрока этого сектора, который продемонстрировал самое продвинутое видение ближайшего будущего». Размер инвестиций итальянский банк не раскрывает.

Обосновывая выбор объекта инвестиций, Intesa Sanpaolo подчеркивает, что SpaceX — единственная частная компания, способная запустить космический аппарат на орбиту и вернуть его обратно на Землю; что еще в 2012 году Space X Dragon первым среди коммерческих космических аппаратов доставил груз на Международную космическую станцию и груз оттуда на Землю; и что SpaceX создала первую многоразовую ракету-носитель — Falcon 9, и другим компаниям пока не удалось повторить подобный успех.

Intesa Sanpaolo не единственный крупный инвестор у компании Илона Маска. В числе других инвесторов компании Alphabet, Fidelity Investments, суверенные фонды благосостояния Саудовской Аравии и эмирата Абу-Даби (ОАЭ) и многие другие.

Алена Миклашевская