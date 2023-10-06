Память о Феликсе Кармазинове увековечили в Петербурге мемориальной доской

Церемония установки и открытия мемориальной доски Почетному гражданину города Феликсу Кармазинову прошла на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

В ходе торжественного мероприятия губернатор Петербурга Александр Беглов отметил вклад Кармазинова в развитие городского Водоканала. По словам градоначальника, за счет его деятельности Петербург стал одним из экологически чистых городов в России и Европе.

Феликс Кармазинов был главой ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с 1987 по 2019 год. Во время его руководства в предприятие осуществляло важные проекты, среди которых возведение Главного канализационного коллектора, обновление Центральной и Северной станций аэрации, ввод автоматизированной системы управления водоснабжением и другие.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на улице Рубинштейна в Петербурге открыли мемориальную доску в память о Ленинградском рок-клубе.

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