Мемориальную доску в память о Ленинградском рок-клубе открыли на улице Рубинштейна

В Санкт-Петербург прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о Ленинградском рок-клубе на улице Рубинштейна, 13. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Борис Пиотровский и глава регионального отделения партии «Единая России» Сергей Боярский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

Над установкой этого объекта работали администрация Центрального района и товарищество «Свободная культура». Автором дизайна доски стал неизвестный художник, он реши не раскрывать свою личность. Табличку отлили в американской кузнице.

В 80–90-х годах прошлого века в Ленинградском рок-клубе состояли более 150 музыкальных коллективов. Любители этого жанра могли попасть на концерты «Аквариума», «Кино», «Алисы», «Зоопарка», «ДДТ» и других групп.

Ранее сообщалось, что по случаю открытия мемориальной доски планируют дать концерт.

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