В Краснодаре из-за аварии отключились 28 трансформаторных подстанций

Днем в пятницу, 6 октября, в Карасунском округе Краснодара произошла энергоавария. Согласно данным ЕДДС города, около 16:30 отключились 28 трансформаторных подстанций.

Свет пропал в домах на улицах Мира, Гоголя, Бородинской и нескольких других. Энергетики уже устраняют аварию.

Ранее без света остались жители Новороссийска. Массовые отключения произошли на сетях «Теам» и «Квант». Прокуратура проводит проверку по данному факту.

Вячеслав Рыжков

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