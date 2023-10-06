Прокуратура проводит проверку после массового отключения света в Новороссийске

По факту очередного массового отключения света в Новороссийске прокуратура проводит проверку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

По словам мэра, перебои произошли на сетях «Квант» и «Теам». В отношении последней уже приняты меры прокурорского реагирования, однако аварии все равно продолжаются.

Заместитель главы Новороссийска Павел Сычев по поручению мэра занимается передачей сетей многоквартирных домов, обслуживаемых «Теам», на сети другой компании. Переключены уже 18 МКД. Остальные дома планируют переключить до конца ноября.

«Ситуацию держу на личном контроле. Каждый ответственный за отключение понесет самое строгое наказание»,— написал господин Кравченко.

Вячеслав Рыжков

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