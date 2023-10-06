Чиновник завоевал месяц свободы

Свердловский областной суд снизил срок лишения свободы депутату городской думы Алапаевска Илье Чижу на один месяц, учтя боевые награды осужденного и его участие в специальной военной операции (СВО). Ранее он был осужден городским судом Алапаевска на два года лишения свободы за избиение двух человек. Примечательно, что на оглашение приговора Илья Чиж не явился и до сих пор находится в розыске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат городской думы Алапаевска Илья Чиж

Фото: @vashdepytat Депутат городской думы Алапаевска Илья Чиж

Фото: @vashdepytat

Депутат городской думы Алапаевска Илья Чиж, по версии следствия, в 2022 году нанес телесные повреждения двум молодым людям. Группа из девяти человек находилась возле дома на ул. Флегонта Кабакова. Один из мужчин сымитировал наезд машины Ильи Чижа на его ногу. Тогда депутат вышел из автомобиля с битой в руках и не менее двух раз ударил парня по голове и туловищу.

Двоюродный брат потерпевшего окрикнул депутата, и тот нанес ему один удар по голове. Молодой человек попытался убежать, однако Илья Чиж нашел его на ул. Чапаева и нанес еще не менее трех ударов по голове.

На процессе в суде Алапаевска Илья Чиж признал вину в полном объеме. В июне городской суд признал депутата виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима (гособвинение запрашивало ему пять лет лишения свободы).

Депутат в суд на приговор не явился и был объявлен в розыск. По данным ЕАН, после приговора Илья Чиж вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и отправился в зону проведения СВО.

В пятницу, 6 октября, Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты депутата и снизил ему срок до одного года и 11 месяцев лишения свободы, учтя боевые награды Ильи Чижа и его участие в спецоперации. «В настоящее время осужденный находится в розыске»,— уточнили в суде.

Василий Алексеев, Екатеринбург