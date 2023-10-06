Судмедэкспертиза подтвердила использование шприца при нападении на лидера АдГ

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Probst / AP Фото: Michael Probst / AP

Немецкая фракция «Альтернатива для Германии» (АдГ) опубликовала заявление, согласно которому сопредседатель фракции Тино Хрупалла во время нападения в баварском Ингольштадте получил укол иглой с неизвестным веществом в правую руку. Согласно сообщению фракции, такое заключение сделали врачи медучреждения Ингольштадта, куда Тино Хрупалла был госпитализирован после инцидента 4 октября.

В заявлении отмечается, что судебно-медицинская экспертиза еще продолжается. На данном этапе выявлено заражение неизвестным веществом. Иные подробности не сообщаются.

Близкая к АдГ газета Junge Freiheit утверждала, что на политика напали двое мужчин, они задержаны. По ее данным, в ходе нападения был использован шприц.

В день нападения издание Donaukurier со ссылкой на австрийского журналиста Геральда Гроша, присутствующего на событии, писало, что на Театральной площади, где собрались сторонники АдГ, проходила демонстрация сторонников Христианско-социального союза в Баварии и Левой партии. Представители двух лагерей вступили в несколько дискуссий, но физической конфронтации не произошло, сообщило издание.

АдГ — ультраправая политическая партия в Германии. После выборов в сентябре 2017 года она стала третьей по численности партией в Бундестаге. Основные политические партии страны критикуют фракцию за крайне правые взгляды и антимигрантские настроения. В сентябре 2023 года руководство Социал-демократической партии Германии обвинило две крупные политические партии — консервативный Христианско-демократический союз и либеральную Свободную демократическую партию Германии — в готовности голосовать совместно с АдГ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Скандал в Тюрингии».

Полина Мотызлевская