«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, какую поддержку предприниматели и самозанятые могут получить в центрах «Мой бизнес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Опыт — это результат долгого пути, ошибок и упорства. Однако не всегда, исключительно набивая шишки, можно понять, узнать и научиться. Так, для предпринимателей, в особенности начинающих, пожалуй, самое очевидное подспорье — это центры «Мой бизнес». Здесь бизнесмены могут получить консультации и помощь в регистрации товарного знака, создании бренда и даже в сбыте продукции, например, через маркетплейсы.

Особняком стоят образовательные программы, направленные на формирование как софта, так и конкретных hard skills. Однако и это не все, говорит советник замминистра экономического развития Ольга Терно: «Кроме того, есть и финансовые меры поддержки в центрах "Мой бизнес". По линии микрофинансовых организаций предприниматели могут получить кредиты. Но, пожалуйста, не путайте это с микрофинансовыми организациями, которые стоят около метро и предлагают вам кредиты под 1000%, нет. Здесь как раз таки кредиты по льготным ставкам, и они зачастую доступны предпринимателям, которые не всегда проходят по критериям, которые выставляют банки. Для тех же, у кого недостаточно залогового финансирования, чтобы получить кредит, действуют также региональные гарантийные организации. В них как раз предпринимателю предлагается получить залог, который он потом отдает под получение кредита».

Кроме того, компании малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на гранты от 100 тыс. руб., а также льготную аренду в промышленных и технопарках. Примечательно, что на поддержку могут претендовать не только предприниматели, но и самозанятые.

Если же говорить о количестве центров «Мой бизнес», то по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», реализуемому по решению президента, их насчитывается свыше 400.