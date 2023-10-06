В проекте генплана Сочи предусмотрели создание 77 тысяч гостиничных номеров

В проекте нового генплана Сочи под учреждения санаторно-курортного и туристического комплекса предусмотрели 576 га. Это создаст дополнительно 77 тыс. номеров, сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам встречи мэра Сочи Алексея Копайгородского и зампредседателя ведомства Дмитрия Чернышенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сейчас в городе работают более 2,3 тыс. средств размещения на 150 тыс. мест. По словам Дмитрия Чернышенко, инфраструктуру необходимо расширять дальше.

«Сегодня у нас 27 проектов в области санаторно-курортной деятельности и туризма. Благодаря их реализации планируем увеличить емкость на 17 тыс. номеров, из них 2,5 тыс. по системе "ультра все включено". По 10 проектам уже ведутся строительно-монтажные работы, в частности, восстанавливаем исторические здравницы»,— сказал Алексей Копайгородский.

По словам мэра Сочи, развитию туротрасли поможет новый механизм господдержки, который предполагает возмещение части затрат для инвесторов на строительство инженерных объектов и подключение к инженерным системам. В городе уже готовят заявки на субсидии в размере около 845 млн руб. по трем крупным объектам: гостиница «Приморская», санаторий «Волна» и пансионат «Кристалл».

Благоустройством пляжного участка у санатория «Волна» и пансионата «Кристалл» займется питерская «Группа ЛСР». Для получения права на реконструкцию застройщик купил компанию «Лазурный берег».

Татьяна Ручкина

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