«Группа ЛСР» благоустроит пляж у двух здравниц в Сочи

«Группа ЛСР» займется благоустройством пляжного участка у санатория «Волна» и пансионата «Кристалл». Для получения права на реконструкцию питерский застройщик купил компанию «Лазурный берег». Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания планирует создать на базе объектов единый гостиничный комплекс на 700 номеров. Изначальный объем инвестиций составлял около 25 млрд руб. С планами по благоустройству пляжа сумма увеличилась. Однако застройщик не раскрывает сумму вложений.

Инвестсоглашения о реконструкции объектов были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме — 2022. Реставрацию санатория и пансионата девелопер начал с 2022 года. Завершить работы планируется к концу 2024-го.

Георгий Ефименко

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram