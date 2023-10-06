«Киноград» оштрафовали в Петербурге за показ «Форсаж 10» без прокатного удостоверения

ООО «Синема 78» оштрафовали на 50 тыс. рублей в Санкт-Петербурге за показ фильма «Форсаж 10» без прокатного удостоверения, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Компанию привлекли к ответственности по ч.1 ст.14.58 КоАП РФ. Мировой судья установил, что 23 июня в кинотеатре «Киноград» в торговом центре «Южный полюс» прошел показ популярного боевика, снятого Universal Pictures, при этом на трансляцию картины не было прокатного удостоверения.

Прежде ООО «Синема 78» уже привлекали к административной ответственности по аналогичному случаю. Тогда компания осуществила показ фильма «Стражи галактики. Часть 3».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что, несмотря на то, что Минкульт РФ не рекомендовал к показу в России картины «Барби» и «Оппенгеймер», в петербургских кинотеатрах все же состоялись сеансы.

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