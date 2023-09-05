Петербургские кинотеатры анонсировали показ не рекомендованных Минкультом лент

Несколько петербургских кинотеатров анонсировали показы фильмов «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймера» Кристофера Нолана, которые не рекомендованы Минкультуры к показу в России, заметили «РБК Петербург». Кроме того, кинотеатры не могли получить на эти фильмы прокатные удостоверения, так как компании-правообладатели Warner Bros. и Universal Pictures запретили показывать свои фильмы в России.

Журналисты обратили внимание, что некоторые из кинотеатров уже начали продавать билеты на показы «Барби» 16 сентября, и часть из них уже раскупили. Среди таких кинотеатров «Мираж Синема», «Люксор», Mori Cinema и «Ульянка». При этом на сайте «Люксора» показ «Барби» обозначен как предсеансное обслуживание перед российской короткометражкой «Ушла по-чеховски» продолжительностью четыре минуты. «Оппенгеймер» планируют показать в киноцентре «Великан парк» 7 сентября.

Ранее «Ъ» сообщал, что Минкультуры выступило против проката в России «Барби» и «Оппенгеймера». В министерство обратился вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, который предложил провести эксперимент по принудительному лицензированию картин из недружественных стран, в том числе для того, чтобы российские зрители смогли посмотреть в кинотеатрах «Барби» и «Оппенгеймер». Врио министра культуры Андрей Малышев в ответ заявил, что эти фильмы «не отвечают целям и задачам, поставленным Главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

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