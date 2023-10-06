Российским заключенным разрешили скачивать электронные книги

Замминистра юстиции Всеволод Вуколов в ходе встречи с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой сказал, что российским заключенным разрешили покупать и скачивать электронные книги. Теперь они смогут читать книги с помощью планшетов, не связанных с интернетом. Об этом сообщил ТАСС.

По словам господина Вуколова, до этого правила внутреннего распорядка разрешали заключенным только покупать электронные книги в магазинах. После нововведения отбывающие наказание смогут скачивать на планшеты материалы своего уголовного дела и юридическую литературу.

Всеволод Вуколов также сообщил, что в исправительных учреждениях (ИУ) оборудовали электронные терминалы для жалоб и записи ко врачу. По его словам, сейчас обсуждается вопрос содержания в ИУ женщин с их детьми, а также вопрос повышения оплаты труда медперсонала. «Вопрос финансирования, он всегда достаточно сложный, но новое руководство ФСИН обращает на эти вопросы внимание»,— сказал он.

Согласно действующим правилам внутреннего распорядка, заключенные имеют право покупать литературу в магазинах, выписывать газеты и журналы, хранить книги в своих тумбочках (до десяти экземпляров) или в библиотеке ИУ. Вся поступившая в ИУ литература, приобретенная осужденными в магазинах, проверяется администрацией на пропаганду войны, разжигания национальной и религиозной вражды, культ насилия или жестокости, а также на материалы порнографического характера. Время проверки — семь рабочих дней. Как будет осуществляться проверка электронных книг, господин Вуколов не уточнил.

Полина Мотызлевская