В Орле откололась часть 162-летнего дуба на бульваре Победы

Администрация Орла сообщила об организации оценочной комиссии, которой предстоит решить судьбу 162-летнего дуба, которое посадили в честь отмены крепостного права. Сегодня, 2 октября, дерево разломалось почти надвое.

«У нас случилась неприятность. Часть знаменитого дуба упала от ветра. Практически 40% дерева повреждено, однако, оставшаяся его часть достаточно крепка. В данный момент у нас есть два варианта насчет дальнейшей судьбы дуба. Первое — полностью его снести. Второе — провести технические мероприятия, правильно произвести опиловку, заделать разлом и оставить», — сказал заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина Алексей Ковешников.

Как говорят в администрации, признавать дерево погибшим пока рано. Завтра специалисты планируют провести опиловку дерева и провести оценку его состояния. Дуб не имел статуса объекта культурного наследия.

Владимир Зоркий

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