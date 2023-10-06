Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о меню нового заведения в Камергерском переулке

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Moro Фото: Moro

Новое совместное детище Аркадия Новикова и Глена Баллиса появилось в Камергерском переулке — не самый изящный каламбур, но что поделать, если название Moro в переводе с греческого означает «младенец». «Малыш» оказался довольно крупным — на 70 посадочных мест.

За интерьер отвечает неподражаемая Евгения Ужегова, в очередной раз демонстрирующая уникальное владение светотенью и фактурами. А на открытой кухне работает молодой шеф Роман Зернов, начинавший в Rocky 2.

Тематика меню — самый что ни на есть мейнстрим, а именно — микс средиземноморской, греческой и ближневосточной кухни. При этом, собираясь в Moro, не стоит иметь в виду уже существующие греческие проекты обоих рестораторов. У Глена Баллиса за плечами Eva, у Аркадия Новикова — Meraki.

В Камергерском с едой дело обстоит совершенно иначе. Специфика локации существенно повлияла на количество специй и соли в блюдах. Чтобы быть понятым местной публикой, Moro излишне миндальничает с применением специй и трав в мезе и боится лишний раз тряхнуть солонкой в сторону салатов и спанакопиты.

Но есть и безоговорочно удачные позиции, например, насыщенное яркое орзо с морепродуктами гриль, таджасскими маслинами и томатами, румяное сувлаки из осьминога, хрустящие пиде с ягненком и сулугуни, креветками и цуккини, лисичками и сыром фета, а на десерт — отменный фисташковый кекс со взбитым йогуртом. В целом «младенец» Баллиса и Новикова еще не встал на ноги, но с такими опытными «родителями», думаю, это вопрос месяца-двух.