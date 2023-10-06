«В список попали всего два седана, остальные — кроссоверы»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие машины чаще всего встречаются в сегменте комфорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Haval Фото: Пресс-служба Haval

Во все времена считалось, что лучшим способом испытать автомобиль является автоспорт с его экстремальными нагрузками на технику. Но не будем лукавить, машина, участвующая в гонках, редко бывает абсолютно идентична той, что используют граждане для повседневных поездок.

Поэтому есть другой способ — такси. Тут тебе и гигантские пробеги за год, и возможность оценить достоинства того или иного авто максимальным количеством пассажиров. И именно таксопарки были вынуждены первыми менять свои машины, когда в стране появились новые для нас марки.

Согласно статистике сервиса по заказу такси Bibi, если еще года три назад китайские автомобили трудно было представить даже в экономсегменте, то теперь они уверенно завоевывают комфорт-класс. В сентябре прошлого года на их долю приходилось не более 2%, сейчас же фактически каждый третий автомобиль в этом сегменте из Поднебесной.

По словам представителя Bibi, сервис преимущественно обслуживает корпоративных клиентов и продвигает на нашем рынке концепцию райдшеринга, то есть когда коллеги едут вместе в одном автомобиле после успешно отработанной смены в магазине или ресторане. И тут на первое место выходит такая характеристика, как простор. А в кроссовере его по определению больше, чем в седане.

Можно даже составить определенный рейтинг самых популярных машин, которые используются в комфорт-такси. Итак, в топ-10 попали всего два седана. Один из них — Kaiyi E5. Все остальное — кроссоверы, которые перечислим, начиная с наименее популярного. Это Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval F7, Geely Atlas Pro.

Затем следуют еще три кроссовера марки Chery — Tiggo 7 Pro, Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro. На третьем месте в рейтинге еще один седан — JAC J7. И, наконец, самые востребованные автомобили в такси сегмента комфорт — это Haval Jolion и Geely Coolray. На каждого из них приходятся убедительные 19% доли рынка.