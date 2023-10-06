На пригородное сообщение Мыза — Кстово могут выделить 2,1 млрд рублей

На организацию пассажирских пригородных перевозок на направлении Мыза — Кстово планируется выделить 2,1 млрд руб. из Фонда национального благосостояния, сообщили в проектном офисе стратегии развития Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Общая стоимость проекта оценивается в 2,4 млрд руб. Проект предполагает создание нового электрифицированного участка протяженностью 2,4 км, реконструкцию железнодорожной станции Мыза и организацию транспортного пересадочного узла в Кстове.

Ранее сообщалось, что проект реконструкции инфраструктуры на станции Мыза, соединительного пути на станции Ройка и пересадочного узла ГЖД планирует завершить в 2023 году.

Владимир Зубарев