Определены лучшие пловцы Пермского края

В Перми подвели итоги Чемпионата Пермского края по плаванию, который прошел 4 и 5 октября. В рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту» филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» поддержал проведение соревнований.

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Лидерами по числу золотых медалей стали: Екатерина Сорокина (Краснокамск) — пять первых мест; Кира Манохина (Пермь) и Руслан Садыков (Краснокамск) — по четыре золотых медали; Дарья Копылова (Оса) — три первых места.

245 спортсменов в составе 22 команд приехали на Чемпионат из 15 территорий края. За два дня они разыграли 34 комплекта наград и поборолись за право представлять регион на состязаниях Приволжского федерального округа, которые пройдут в Саранске с 30 октября по 2 ноября 2023 года.

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Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

Чемпионат Пермского края является стартовым для спортивного сезона 2023-2024 годов. Подрастают молодые спортсмены, состав краевой сборной существенно обновился. Можно сказать, что мы усилились. Программа соревнований на территории Российской Федерации сейчас очень насыщенная. В календарном плане стало примерно в два раза больше стартов. Мы будем прилагать все усилия, чтобы спортсмены из Пермского края заявлялись на каждые состязания, участвовали в них и завоевывали награды.

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Кира Манохина, мастер спорта, бассейн «Олимпия» (Пермь), победитель соревнований на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем, 50 и 100 метров на спине:

Я довольна тем, как выступила на этих соревнованиях. Удалось обновить рекорд Пермского края на дистанции 50 метров на спине. Мы с тренером только вернулись со сборов сборной России в Кабардинке. Впереди грандиозные планы: соревнования ПФО, Чемпионат России, «Резерв России», в декабре, скорее всего, удастся поучаствовать в Кубке Сальникова. Именно к этому моменту планирую набрать лучшую форму и показать хорошие результаты.

Организаторами Чемпионата Пермского края по плаванию выступили Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края» и спорткомплекс «Олимпия».

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Золотые медали Чемпионата завоевали:

50 м (вольный стиль) — Никита Гусев (Пермь), Кира Манохина (Пермь)

100 м (вольный стиль) — Владислав Третьяков (Пермь), Кира Манохина (Пермь)

200 м (вольный стиль) — Руслан Садыков (Краснокамск), Екатерина Сорокина (Краснокамск)

400 м (вольный стиль) — Руслан Садыков (Краснокамск), Екатерина Сорокина (Краснокамск)

800 м (вольный стиль) — Руслан Садыков (Краснокамск), Екатерина Сорокина (Краснокамск)

1500 м (вольный стиль) — Руслан Садыков (Краснокамск), Екатерина Сорокина (Краснокамск)

50 м (на спине) — Дмитрий Мартын (Пермь), Кира Манохина (Пермь)

100 м (на спине) — Дмитрий Мартын (Пермь), Кира Манохина (Пермь)

200 м (на спине) — Артем Патрушев (Березники), Анастасия Кушева (Пермь)

50 м (брасс) — Антон Ястребков (Пермь), Полина Аникина (Пермь)

100 м (брасс) — Антон Ястребков (Пермь), Софья Пашневская (Соликамск)

200 м (брасс) — Тимофей Тестов (Пермь), Анастасия Катаева (Березники)

50 м (баттерфляй) — Юрий Шарыкин (Пермь), Дарья Копылова (Оса)

100 м (баттерфляй) — Владимир Сунцов (Губаха), Дарья Копылова (Оса)

200 м (баттерфляй) — Виталий Маев (Березники), Екатерина Сорокина (Краснокамск)

200 м (комплексное плавание) — Владислав Третьяков (Пермь), Дарья Копылова (Оса)



400 м (комплексное плавание) — Денис Соловьев (Березники), Анастасия Черепанова (Губаха)

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь