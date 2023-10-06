Воронежский губернатор Гусев: «Патриотизм — это не флагом помахать»

Губернатор Воронежской области в ходе прямого эфира ответил на вопрос о том, как сегодня воспитывать патриотов. По мнению главы региона, это происходит не в кружках и секциях, а в семье, образовательных учреждениях, также это чувство воспитывается «общественным окружением» человека.

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«Патриотизм — это не флагом помахать на мероприятии и не десять рублей отдать на поддержку какого-то процесса. Патриотизм — это внутреннее ощущение. Если мы не будем любить большую Родину свою, Россию, если мы не будем любить свою малую родину, Воронежскую область, Воронеж, то, наверное, сложно будет себя ощущать в рядах патриотов»,— считает глава региона.

Господин Гусев уверен, что в будущем будет много попыток разъединить россиян: «Мы сейчас ведем не только специальную военную операцию, мы вступили в пору гибридных войн, когда на наши умы будут воздействовать все наши недруги, когда они будут пытаться управлять нашими действиями, особенно, действиями наших детей. В этом направлении нам всем надо консолидироваться и очень внимательно формировать свои поступки и позиции и помогать тем, кто, возможно, чувствует некоторые колебания в этом».

Губернатор также призвал жителей региона проявлять больше уважения и терпимости друг к другу в «нынешней обстановке»: «Мы иногда слишком резко реагируем на какие-то совершенно незначительные поводы, начинаем вводить себя в состояние "высокого напряжения". Сейчас мы все должны сплотиться. Мы должны все оценить для себя, что такое патриотизм».

Как Александр Гусев во второй раз подряд вступил в должность губернатора Воронежской области — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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