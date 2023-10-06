Свердловский суд прекратил производство по иску к владельцу «Сибэко» Мельниченко

Свердловский районный суд города Красноярска прекратил производство по иску Генпрокуратуры о взыскании с бизнесмена Андрея Мельниченко в пользу государства 3,9 млрд акций «Сибэко», зарегистрированных на «Кузбассэнерго». В карточке дела в суде указано, что «имеется вступившее в законную силу решение суда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Ранее сегодня, 6 октября, «Кузбассэнерго» сообщила о заключении соглашения по урегулированию ситуации вокруг акций АО «Сибэко» с Генпрокуратурой. В «Кузбассэнерго» уточнили, что определенные в рамках соглашения финансовые средства компании направлены на социальную благотворительность.

Генпрокуратура 17 августа подала в суд иск, ответчиками по которому были указаны Андрей Мельниченко, «Кузбассэнерго» и Хакасская сервисно-ремонтная компания. Третьим лицом в деле стала АО «Сибирская энергетическая компания». Ведомство потребовало взыскать акции «Сибэко» в пользу государства. По версии Генпрокуратуры, сделка по покупке активов «Сибэко» у структур экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова за 32 млрд руб. была заключена с нарушением коррупционного законодательства.

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