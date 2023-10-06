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Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в нижегородском кремле

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ в отношении женщины, ударившей ножом мать в нижегородском кремле. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Накануне обвиняемая нанесла не менее трех ножевых ранений матери в живот. Истекающую кровью женщину нашли лежащей в сквере у Михайло-Архангельского собора. Предположительно конфликт произошел из-за семейных разногласий.

Потерпевшая госпитализирована, врачи спасли ей жизнь. Ее дочь признала вину, в ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Владимир Зубарев

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