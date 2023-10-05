Дочь ударила ножом мать на территории нижегородского кремля

На территории нижегородского кремля дочь ударила свою мать ножом в живот, сообщили в региональном управлении МВД. Пострадавшая госпитализирована, злоумышленница задержана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росгвардия Фото: Росгвардия

Сообщение о происшествии поступило в полицию около полудня 5 октября. По данным Росгвардии, очевидцы обнаружили женщину, истекающую кровью, в сквере около Михайло-Архангельского собора. Предварительно, конфликт произошел из-за семейных разногласий.

Ранее в кремле произошла массовая драка гастарбайтеров из-за лопаты. Рабочие не поделили инструмент. Зачинщики уволены, остальным сделано предупреждение.

Елена Ковалева