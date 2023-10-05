Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 16:34

Дочь ударила ножом мать на территории нижегородского кремля

На территории нижегородского кремля дочь ударила свою мать ножом в живот, сообщили в региональном управлении МВД. Пострадавшая госпитализирована, злоумышленница задержана.

Фото: Росгвардия

Фото: Росгвардия

Сообщение о происшествии поступило в полицию около полудня 5 октября. По данным Росгвардии, очевидцы обнаружили женщину, истекающую кровью, в сквере около Михайло-Архангельского собора. Предварительно, конфликт произошел из-за семейных разногласий.

Ранее в кремле произошла массовая драка гастарбайтеров из-за лопаты. Рабочие не поделили инструмент. Зачинщики уволены, остальным сделано предупреждение.

Елена Ковалева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...