Оператор ЗСД повысит тарифы для пользователей транспондеров

Оператор ЗСД, «Магистраль северной столицы», с 16 октября изменит тарифы для пользователей транспондеров. В среднем проезд подорожает на 4,6%, сообщили в пресс-службе компании.

Там добавили, что стоимость проезда при оплате наличными и банковской картой не изменится. Из таблицы, опубликованной оператором магистрали, следует, что проезд для легкового автомобиля днем по базовому тарифу по маршруту «КАД Юг — набережная Макарова» вырастет с 258 руб. до 270 руб.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 26 сентября оператор Западного скоростного диаметра возобновил продажу транспондеров после перерыва.

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