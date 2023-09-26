Оператор ЗСД возобновил продажу транспондеров в Петербурге

«Магистраль Северной столицы» возобновила продажу транспондеров «Стандарт» с 26 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Устройства для оплаты проезда по платным трассам можно приобрести в Центре продаж и обслуживания клиентов, а также в пунктах взимания платы. При этом в центре продаж продают не более одного транспондера в одни руки, а в пунктах взимания платы — до трех устройств. Стоимость транспондера составляет 1,5 тыс. руб.

В «МСС» предупредили, что в пунктах взимания платы в пиковые часы — с 07:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 — в случае повышенной транспортной нагрузки транспондеры могут быть недоступны для покупателей.

Реализацию транспондеров приостановили 21 июля. Причину такого решения в компании не называли.

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