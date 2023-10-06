ОЖД приступила к подготовке вокзалов Петербурга к зимнему сезону

Сотрудники Октябрьской железной дороги начали подготавливать вокзалы Санкт-Петербурга к зиме, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

В рамках этих мероприятий к комфортному обслуживанию пассажиров в минусовой температуре приспособили 99 вокзалов пригородного сообщения, порядка 1,5 тыс. железнодорожных платформ и около 70 павильонов и касс. Специалисты осуществили тоже самое в 14 вокзалах и на 60 платформах дальнего следования.

Помимо этого, ОЖД проконтролировала состояние освещения на станциях, а также подготовила приборы пневмообдувки, электрообогрева и автоматической обдувки стрелочных переводов, снегоуборочные, снегоочистительные, пневмоочистительные машины.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в рамках подготовки к зиме ГУП «ТЭК СПб» приобрело 18 передвижных блок-модульных котельных (ПБМК), увеличив парк до 26 таких объектов.

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