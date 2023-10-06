В МВД подтвердили информацию об организации теракта на железной дороге в Бугульме

Пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ПФО подтвердила информацию об организации теракта на железной дороге в Бугульме. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Напомним, информация о теракте на железной дороге в Татарстане появилась сегодня в Telegram. Отмечалось, что трое молодых людей подожгли релейные шкафы, после чего их задержали. Затем против них возбудили уголовное дело по факту теракта.

В МВД отметили, что организатором преступлений стал 16-летний задержанный. Сам инцидент произошел на 1257-м км пути общего пользования. Задержанные сорвали пломбу и навесной замок, после чего подожгли шкаф. При этом ЧП на время движения поездов не повлияло.

Следствие установило, что 16-летний задержанный нашел в Telegram объявление, где предлагали заработать на поджоге ж/д оборудования. После чего он привлек к этому двух своих знакомых. Теперь задержанным грозит до 20 лет колонии.

"Ъ-Казань"