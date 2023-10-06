В Татарстане троих молодых людей задержали по подозрению в поджоге релейного шкафа

Троих молодых людей в Татарстане задержали по подозрению в поджоге релейного шкафа на ж/д станции в Бугульме. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным источника, за каждый сгоревший шкаф им пообещали по 5 тыс. руб. каждому. Поджог они устроили по заданию некоего человека, связавшегося с ними в мессенджере.

Одному задержанному — 16 лет, другому — 20 лет, а третьему — 21. Против них возбудили дела по факту теракта. Теперь им грозит до 20 лет колонии.

"Ъ-Казань"