Пациенты вне очереди
Как работает главный воронежский центр медпомощи бывшим бойцам СВО
С февраля 2023 года в Воронежской областной клинической больнице №1 работает координационно-методический кабинет для помощи бывшим участникам СВО. Здесь собирают медицинские данные всех воронежских демобилизованных, принимают бывших бойцов и направляют их на лечение и реабилитацию к необходимым специалистам. Как работает система врачебной помощи воронежцам-бывшим участникам СВО — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
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