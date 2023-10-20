Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пациенты вне очереди

Как работает главный воронежский центр медпомощи бывшим бойцам СВО

С февраля 2023 года в Воронежской областной клинической больнице №1 работает координационно-методический кабинет для помощи бывшим участникам СВО. Здесь собирают медицинские данные всех воронежских демобилизованных, принимают бывших бойцов и направляют их на лечение и реабилитацию к необходимым специалистам. Как работает система врачебной помощи воронежцам-бывшим участникам СВО — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Предыдущая фотография
С 1 февраля 2023 года координационным центром медпомощи для бывших участников СВО из Воронежской области стал специализированный кабинет в консультативной поликлинике Воронежской областной клинической больницы №1. Уволенные со службы могут обратиться в него самостоятельно либо получить направление из поликлиник по месту жительства

С 1 февраля 2023 года координационным центром медпомощи для бывших участников СВО из Воронежской области стал специализированный кабинет в консультативной поликлинике Воронежской областной клинической больницы №1. Уволенные со службы могут обратиться в него самостоятельно либо получить направление из поликлиник по месту жительства

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фактически работа в центре идет в двух кабинетах. Прием ведут два терапевта и психотерапевт (в две смены). Основные задачи кабинета — консультирование пациентов и их направление на дальнейшее обследование, лечение и реабилитацию

Фактически работа в центре идет в двух кабинетах. Прием ведут два терапевта и психотерапевт (в две смены). Основные задачи кабинета — консультирование пациентов и их направление на дальнейшее обследование, лечение и реабилитацию

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

По результатам осмотра терапевта пациента направляют на консультацию к профильным специалистам. Только в консультативной поликлинике имеются врачи 38 специальностей, в том числе редких, а всего в больнице — 16 диагностических отделений

По результатам осмотра терапевта пациента направляют на консультацию к профильным специалистам. Только в консультативной поликлинике имеются врачи 38 специальностей, в том числе редких, а всего в больнице — 16 диагностических отделений

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Наиболее востребованы консультации невролога, травматолога, нейрохирурга и сурдолога. Это связано с тем, что основная часть пациентов обращается с последствиями минно-взрывных травм. Но бывшие бойцы могут рассчитывать на помощь всех имеющихся специалистов

Наиболее востребованы консультации невролога, травматолога, нейрохирурга и сурдолога. Это связано с тем, что основная часть пациентов обращается с последствиями минно-взрывных травм. Но бывшие бойцы могут рассчитывать на помощь всех имеющихся специалистов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

К примеру, в кабинет нагрузочных проб обычно направляет кардиолог. Здесь измеряются показатели сердечно-сосудистой системы в покое и под нагрузкой. Выявляются и скрытые патологии, которые у пациента могли сформироваться еще до СВО

К примеру, в кабинет нагрузочных проб обычно направляет кардиолог. Здесь измеряются показатели сердечно-сосудистой системы в покое и под нагрузкой. Выявляются и скрытые патологии, которые у пациента могли сформироваться еще до СВО

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

При необходимости пациентов могут направлять в специализированные медицинские учреждения Воронежской области, а также в медцентры других регионов

При необходимости пациентов могут направлять в специализированные медицинские учреждения Воронежской области, а также в медцентры других регионов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Координационно-методический кабинет также формирует базу данных воронежцев, участвовавших в СВО и обратившихся в медицинские организации. Эта информация еженедельно анализируется и передается в региональный департамент здравоохранения

Координационно-методический кабинет также формирует базу данных воронежцев, участвовавших в СВО и обратившихся в медицинские организации. Эта информация еженедельно анализируется и передается в региональный департамент здравоохранения

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Проведение аудиометрии бывшему участнику СВО в консультативной поликлинике

Проведение аудиометрии бывшему участнику СВО в консультативной поликлинике

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В ходе аудиометрии замеряется острота слуха, изучается состояние барабанных перепонок, которые могут быть травмированы в ходе участия в СВО

В ходе аудиометрии замеряется острота слуха, изучается состояние барабанных перепонок, которые могут быть травмированы в ходе участия в СВО

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Из консультативного кабинета могут направить на обследование к специалистам поликлиники не только бывших участников СВО, но и членов их семей. Это направление они могут получить как через кабинет, так и через медучреждение по месту жительства

Из консультативного кабинета могут направить на обследование к специалистам поликлиники не только бывших участников СВО, но и членов их семей. Это направление они могут получить как через кабинет, так и через медучреждение по месту жительства

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Получить помощь через координационно-методический кабинет могут и бывшие бойцы частных военных компаний

Получить помощь через координационно-методический кабинет могут и бывшие бойцы частных военных компаний

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

С февраля по сентябрь в координационно-методический кабинет обратились около 800 человек

С февраля по сентябрь в координационно-методический кабинет обратились около 800 человек

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Всего в медицинские учреждения Воронежской области с февраля по сентябрь обратились около 2,2 тыс. бывших участников СВО. Из них свыше 1,8 тыс. получили амбулаторное лечение, более 400 — стационарное. «Коррекция психологического статуса» проведена 250 бывшим участникам СВО. Многие получили реабилитационную помощь и санаторно-курортное лечение

Всего в медицинские учреждения Воронежской области с февраля по сентябрь обратились около 2,2 тыс. бывших участников СВО. Из них свыше 1,8 тыс. получили амбулаторное лечение, более 400 — стационарное. «Коррекция психологического статуса» проведена 250 бывшим участникам СВО. Многие получили реабилитационную помощь и санаторно-курортное лечение

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Следующая фотография
1 / 13

С 1 февраля 2023 года координационным центром медпомощи для бывших участников СВО из Воронежской области стал специализированный кабинет в консультативной поликлинике Воронежской областной клинической больницы №1. Уволенные со службы могут обратиться в него самостоятельно либо получить направление из поликлиник по месту жительства

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фактически работа в центре идет в двух кабинетах. Прием ведут два терапевта и психотерапевт (в две смены). Основные задачи кабинета — консультирование пациентов и их направление на дальнейшее обследование, лечение и реабилитацию

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

По результатам осмотра терапевта пациента направляют на консультацию к профильным специалистам. Только в консультативной поликлинике имеются врачи 38 специальностей, в том числе редких, а всего в больнице — 16 диагностических отделений

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Наиболее востребованы консультации невролога, травматолога, нейрохирурга и сурдолога. Это связано с тем, что основная часть пациентов обращается с последствиями минно-взрывных травм. Но бывшие бойцы могут рассчитывать на помощь всех имеющихся специалистов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

К примеру, в кабинет нагрузочных проб обычно направляет кардиолог. Здесь измеряются показатели сердечно-сосудистой системы в покое и под нагрузкой. Выявляются и скрытые патологии, которые у пациента могли сформироваться еще до СВО

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

При необходимости пациентов могут направлять в специализированные медицинские учреждения Воронежской области, а также в медцентры других регионов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Координационно-методический кабинет также формирует базу данных воронежцев, участвовавших в СВО и обратившихся в медицинские организации. Эта информация еженедельно анализируется и передается в региональный департамент здравоохранения

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Проведение аудиометрии бывшему участнику СВО в консультативной поликлинике

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В ходе аудиометрии замеряется острота слуха, изучается состояние барабанных перепонок, которые могут быть травмированы в ходе участия в СВО

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Из консультативного кабинета могут направить на обследование к специалистам поликлиники не только бывших участников СВО, но и членов их семей. Это направление они могут получить как через кабинет, так и через медучреждение по месту жительства

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Получить помощь через координационно-методический кабинет могут и бывшие бойцы частных военных компаний

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

С февраля по сентябрь в координационно-методический кабинет обратились около 800 человек

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Всего в медицинские учреждения Воронежской области с февраля по сентябрь обратились около 2,2 тыс. бывших участников СВО. Из них свыше 1,8 тыс. получили амбулаторное лечение, более 400 — стационарное. «Коррекция психологического статуса» проведена 250 бывшим участникам СВО. Многие получили реабилитационную помощь и санаторно-курортное лечение

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...