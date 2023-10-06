Дефицит кадров на Кубани составляет 190 тысяч работников

Общий дефицит кадров в Краснодарском крае составляет порядка 190 тыс. человек. При этом в центрах занятости региона зарегистрировано лишь 12 тыс. человек. Об этом на бизнес-форуме «Устойчивое развитие и экономика предложения для Юга России» сообщил министр экономики региона Алексей Юртаев, пишет «РБК Краснодар».

«У нас сейчас, в реальном времени, в центрах занятости находится 12 тыс. человек. При этом на рынке труда свободно 83 тыс. вакансий. Если утрировать, у нас на одну вакансию приходится 0,16 человека. То есть общий дефицит кадров в регионе составляет около 190 тыс. человек»,— рассказал руководитель краевого Минэкономики.

В то же время безработица в крае достигла исторического минимума и составила всего 1,5%. Однако проблему дефицита кадров решить пока не удается, господин Юртаев прогнозирует рост нехватки специалистов и в следующем году. Власти региона полагают, что к 2030 году экономике Кубани понадобятся до 172 тыс. специалистов, большинство из которых — 72% — рабочие. Также будут нужны 48 тыс. специалистов с высшим образованием.

Ранее на нехватку специалистов жаловались представители винодельческой отрасли региона. Отмечалась «катастрофическая» нехватка трактористов. Другая проблема — засилье мигрантов, которые составляют до 50% от общего числа работников отрасли виноградарства.

Вячеслав Рыжков

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