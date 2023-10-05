Чемерис: в отрасли виноделия на Кубани «катастрофически» не хватает трактористов

Гендиректор ООО «Агрофирма "Южная"» Игорь Чемерис заявил о «катастрофической» нехватке трактористов в отрасли виноделия. В ходе заседания Экспертного совета по совершенствованию законодательства в сфере регулирования алкоголя и табака при комитете Госдумы ФС РФ господин Чемерис сообщил, что трактористам предлагают зарплату в размере 80–120 тыс. руб., но работников все равно не хватает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Проблема, которую, я думаю, нужно поднимать на федеральном уровне — это отсутствие УПК — учебно-производственных комбинатов, как были раньше в школах. У всех здесь присутствующих очень большая проблема с трактористами, их физически нет. У меня 17 трактористов, я вожу студентов из Армавира, это максимум»,— рассказал господин Чемерис.

Есть, по словам спикера, и другая кадровая проблема — отсутствие российских специалистов в виноградарстве. По его словам, около 50% виноградарей — наемные иностранные рабочие.

«Детей и студентов мы привлекать не можем, потому что это тяжелый труд. Наши российские граждане не хотят идти на такую тяжелую работу, поэтому мы выходим из положения — привозим людей из дальнего зарубежья»,— заявил Игорь Чемерис.

Отрасль виноградарства на Кубани за 2023 год получит около 1,2 млрд руб. господдержки. На совещании замминистра сельского хозяйства Краснодарского края Владимир Сухомлинов также сообщил о проблеме с засильем дешевого импортного вина на российском рынке и заявил, что отрасль попросит правительство РФ продлить действие постановления, в соответствии с которым ставка ввозной таможенной пошлины на импортные вина из недружественных стран увеличена с 12,5 до 20%.

Наталья Решетняк, Вячеслав Рыжков

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