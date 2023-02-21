«Есть дикое предложение — давайте сделаем разводной мост»

В Екатеринбурге презентовали концепцию благоустройства набережной реки Исети на участке ул. Декабристов—Белинского. Согласно проекту, на этой территории, рядом с новой гостиницей, которую построит «Радиус Девелопмент», хотят разбить несколько садов, укрепить берега, высадить новые насаждения, а также построить пешеходные мосты. От членов совета по развитию общественных пространств города после презентации проекта поступило предложение сделать разводной мост. По итогу заседания эксперты утвердили концепцию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Через реку Исеть планируют перекинуть новые пешеходные мосты

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Через реку Исеть планируют перекинуть новые пешеходные мосты

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге презентовали концепцию благоустройства набережной реки Исети на участке ул. Декабристов—Белинского. Согласно проекту, на этой территории, рядом с новой гостиницей, которую построит «Радиус Девелопмент», хотят разбить несколько садов, укрепить берега, высадить новые насаждения, а также построить пешеходные мосты. От членов совета по развитию общественных пространств города после презентации проекта поступило предложение сделать разводной мост. По итогу заседания эксперты утвердили концепцию.

На заседании совета по развитию общественных пространств города Екатеринбурга 21 февраля презентовали концепцию развития набережной Исети в центре города. Как сообщил в начале заседания начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Руслан Габдрахманов, администрация города подписала соглашение с компанией «Радиус Девелопмент» хоккеиста Павла Дацюка, которая выступила заказчиком концепции. Напомним, компания планирует построить гостиничный комплекс рядом с набережной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 5 Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Концепцию набережной в границах ул. Декабристов—Белинского представило бюро Arhinform экс-главного архитектора города Тимура Абдуллаева. «Это тихий центр города, камерная территория, которая включена в городскую ткань, с другой стороны, она скрыта от глаз. Как оказалось, сад Нурова (находится в данном квартале.— «Ъ-Урал») — это только один из садов, который может быть включен в эту территорию. Левая часть набережной формировалась усадебными территориями, и у них всех были свои сады, которые выходили на набережную. Так, пришло решение, что это садовая набережная Екатеринбурга»,— рассказал он.

По словам шеф-дизайнера архитектурного бюро Archinform Сергея Белоносова, правый берег Исети будут формировать пять садов, за ними можно будет наблюдать со смотровых площадок на противоположной стороне, на этом же берегу хотят проложить веломаршрут. Берега Исети хотят укрепить, для этого будет необходимо убрать деревья, но следующим этапом предполагается восстановить озеленение, а также посадить околоводные растения.

Основная идея, по его словам, заключается в том, что правый берег становится тихой набережной, где разбиты сады, а по левому берегу находятся смотровые площадки. Так, сад Нурова (рядом с Царским мостом) предлагается сделать парадным, а в планировочной структуре сада Ошуркова отразить народный орнамент Урала. Третий сад Давыдова создает укромные пространства для тихого отдыха из боскет кизильника. Также в концепцию входят сад Баландина в «естественном стиле» и сад трав.

Концепцией также предполагается строительство нескольких пешеходных мостов — по ул. Тверитина с выходом к церкви св. Ованнеса Карапета, под Царским мостом предлагают организовать пешеходные проходы, а под мостом на ул. Белинского сделать дополнительный спуск. Также авторы проекта предлагают сделать ул. Тверитина пешеходной.

У участников заседания возник вопрос о парковке, которая находится на берегу реки, но, по словам господина Абдуллаева, здесь произошел частичный захват территории, и юридически она не оформлена. Город имеет право разбить в этом месте набережную, и территория «должна быть освобождена».

Генеральный директор «Аконс Девелопмент» Алексей Обрезков высказал замечание, что такие сады могут существовать только со статусом парка на закрытой территории, а также несут за собой большие затраты по уходу. Неординарное предложение высказал директор екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин: «Есть, возможно, дикое предложение в сегодняшнее время — давайте сделаем разводной мост, люди будут ходить смотреть». Кроме того, он предложил в точках, где будут основные потоки людей, установить электронные табло с информацией об истории места.

В заключение господин Габдрахманов предложил утвердить концепцию, но с проработкой тех вопросов, которые были озвучены членами совета. «В дальнейшем планируется проработка документации по планировке территории, это позволит данные решения реализовать»,— резюмировал он. До стоимости всех работ на данном этапе обсуждение не дошло.

Мария Игнатова