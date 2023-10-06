На Кубани количество судебных банкротств граждан за год выросло на 24%

На Кубани за девять месяцев 2023 года число судебных банкротств в отношении физлиц выросло на 24,6% в сравнении с показателями января—сентября 2022 года. Об этом сообщает Федресурс.

Краснодарский край занимает третье место в РФ по числу введенных процедур (11,8 тыс. ед.). На первом месте — Московская область (12,6 тыс. дел, +34,2%), на втором — Москва (12,1 тыс. ед., +30,8%).

«В этом году приняты законы, защищающие права должников — собственников жилья, а также увеличивающие предельные сроки реструктуризации долгов в банкротной процедуре. Поэтому рост числа желающих прибегнуть к судебной процедуре сохранится»,— отметил руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

В целом по России показатель вырос на 28,8% за указанный период. В общей сложности в отношении российских граждан в январе—сентябре 2023 года введено 249,9 тыс. процедур.

Число банкротящихся предприятий на Кубани показало отрицательную динамику за исследуемый период. Так в крае количество открытых процедур банкротства в отношении организаций за девять месяцев текущего года составило 138 единиц (-44,6%).

Анастасия Донскова

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