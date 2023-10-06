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Коммерсантъ FM
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Песков объяснил, почему Путин рассказал об испытании ракеты с ядерной установкой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин рассказал о проведении успешных испытаний крылатой ракеты глобальной дальности с ядерной установкой «Буревестник», поскольку эта тема была интересна участникам дискуссионного клуба «Валдай» и неоднократно обсуждалась в международных СМИ.

В ходе пресс-колла журналисты спросили Дмитрия Пескова, с какой целью президент России рассказал об успешных испытаниях ракеты с ядерной установкой. Они обратили внимание, что зарубежные СМИ по-разному интерпретировали заявление Владимира Путина.

«Президент сообщил, он сделал заявление о том, что мы продолжаем разработку этих систем вооружения. Эта тема неоднократно фигурировала в последние недели в международной информационной повестке дня. Она представляла собой интерес на участников "Валдая", поэтому Путин об этом сообщил»,— сказал пресс-секретарь главы государства.

На уточняющий вопрос о том, когда проходили испытания «Буревестника», Дмитрий Песков не ответил. ТАСС ранее сообщал, что испытания ядерного оружия были проведены в 2019 году.

Подробнее о выступлении Владимира Путина — в материале «Ъ» «Валдай нам сил все это пережить».

Милена Костерева

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