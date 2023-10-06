Суд в Петербурге оштрафовал учительницу за нарушение регламента проведения ЕГЭ

Мировой судья в Санкт-Петербурге рассмотрел административное дело в отношении члена государственной экзаменационной комиссии, которая допустила на экзамен лицо, личность которого не была подтверждена, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Заместитель директора в школе № 147, учительница русского языка и литературы Елена Потина была привлечена к ответственности по ч.4 ст.19.30 КоАП РФ. По данным суда, во время проведения ЕГЭ по обществознанию 28 июня женщина не следовала требованиям процедуры проведения экзамена в проверке документов, удостоверяющих личность, и допустила нахождение в кабинете неподтвержденное лицо.

Тогда экстерн не имел при себе паспорта, на экзамен его должны были сопровождать три сотрудника лицея. В документах обнаружили, что подтверждение личности экзаменуемого осуществил неизвестный пожилой мужчина, он сопровождал экстерна, но не являлся сотрудником образовательного учреждения.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в 20 000 рублей. Результаты экзамена Ч. аннулированы»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский суд рассмотрел дело в отношении преподавателя, которая допустила использование мобильного телефона во время ЕГЭ, ей назначили устное замечание.

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