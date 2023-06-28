Петербурженку судили за списывание на ЕГЭ школьника

Суд в Петербурге зарегистрировал административное дело об умышленном искажении результатов государственной итоговой аттестации (п. 4 ст. 19.30 КоАП РФ) в отношении учительницы, пишет 28 июня «Фонтанка». Ученик в ее аудитории достал телефон во время проведения ЕГЭ. Мировой судья назначил ей устное замечание.

По данным издания, преподавательница работала с младшими классами, а на экзамен попала в качестве организатора в аудитории. Инцидент случился 23 марта, в день досрочной сдачи экзамена по русскому языку. На школьника составили акт об удалении с экзамена, а педагога вызвали в комитет по образованию.

При повторном нарушении преподавательнице грозит штраф в размере 40 тыс. руб. Согласно административному протоколу, учительница «допустила у участника ЕГЭ средство связи». При этом, как отмечает «Фонтанка», досмотр учеников в ее обязанности не входил.

По словам мирового судьи, действия педагога «формально содержат признаки правонарушения, однако не привели к наступлению каких-либо вредных последствий». Однако при повторном нарушении женщина может получить до 40 тыс. руб. штрафа.

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