СКР отказался возбуждать уголовное дело в отношении администрации Верхней Пышмы

Следственный отдел СКР по Верхней Пышме отказал в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц администрации города по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») «в связи с отсутствием события преступления». Об этом «Ъ-Урал» сообщила представитель инициативной группы местных жителей Ирина Крючкова, предоставив постановление СКР об отказе в возбуждении уголовного дела.

В ходе проверки следственный отдел СКР по Верхней Пышме установил, что действия должностных лиц администрации Верхней Пышмы по внесению изменений в генплан города производятся в соответствии с действующим законодательством. При этом «фактов причинения крупного вреда или существенного нарушения прав и законных интересов граждан» не выявлено.

«Несогласие граждан с действиями должностных лиц или принимаемыми ими решениями не образует в их действиях указанного состава преступления, но может быть предметом судебного разбирательства в рамках оспаривания решения, принятого должностными лицами»,— говорится в постановлении следственного отдела СКР по Верхней Пышме об отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомним, в сентябре СКР начал проверку в отношении администрации Верхней Пышмы после обращения представителей инициативной группы, которые обратили внимание на то, что мэрия незаконно внесла изменения в генеральный план города. В результате, по словам местных активистов, в лесохозяйственном регламенте не были учтены 371 га леса, которые до 2034 года будут переданы под вырубку для строительства многоэтажного жилья.

Анастасия Таначева

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