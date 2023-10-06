Северо-Сибирская железная дорога свяжет Транссиб с Северным морским путем

Исследования Российской академии наук позволят установить дополнительную грузовую базу для Северо-Сибирской железной дороги, чтобы связать Транссибирскую магистраль с Северным морским путем (СМП), сообщил помощник президента РФ Игорь Левитин. Ее строительство должно перераспределить нагрузку на Восточном полигоне, отметил он.

«У нас выстраивается Северный морской путь, уже количества ледоколов не хватает - мы сегодня перевозим 35 млн тонн, а задача стоит - 80 млн тонн, и мы видим, что очень дорого нам стоит прибавка 1 млн тонн на Восточном полигоне», - рассказал Игорь Левитин (цитата по «Интерфакс»). Он также пояснил, что главная задача вывести подвести железнодорожные пути, к СМП.

Ранее «Ъ» сообщал, что президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Кузбасса, Российской академией наук (РАН) и «Российскими железными дорогами» (РЖД) рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Доклад президенту должен быть представлен до 1 марта 2024 года. По данным «Ведомостей», расходы на реализацию ж/д могут составить порядка 800 млрд руб.

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Александр Киселев