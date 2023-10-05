Путин поручил изучить вопрос строительства Северо-Сибирской ж/д-магистрали

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Доклад президенту должен быть представлен до 1 марта 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Согласно перечню поручений, опубликованному на сайте Кремля, обсудить строительство магистрали правительство должно совместно с властями Кемеровской области, Российской академией наук (РАН) и «Российскими железными дорогами» (РЖД). Ответственными Владимир Путин назначил премьер-министра России Михаила Мишустина, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, президента РАН Геннадия Красникова, а также гендиректора РЖД Олега Белозерова.

Также президент поручил ускорить формирование планов по развитию инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей и Западно-Сибирской железной дороги в рамках третьего этапа создания Восточного полигона.

Основные работы по второму этапу расширения Восточного полигона РЖД завершит в 2024 году. Второй этап направлен на достижение прироста провозной способности на полигоне до 180 млн т. Его стоимость оценивается сейчас в 1,082 трлн руб. и предполагает строительство 280 объектов до конца 2025-го.

Подробнее — в материале «Ъ» «Третий пошел».

Милена Костерева