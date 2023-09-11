«Аэрофлот» в октябре начнет летать из Екатеринбурга в Таиланд

Авиакомпания «Аэрофлот» со 2 октября начнет выполнять рейсы из Екатеринбурга в Бангкок (Таиланд). Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A330. Вылеты из Екатеринбурга по понедельникам — в 10:30, по пятницам — в 04:30. Отправление из Бангкока по понедельникам в 01:20, по четвергам — в 06:30. Время в пути составит восемь часов.

Стоимость билетов — от 42 534 руб.

Сейчас рейсы из Екатеринбурга в Таиланд не выполняются. Тем не менее, рейсы на Пхукет в осеннее-зимнею навигацию также планируют выполнять перевозчики «Икар» и Red Wings.

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